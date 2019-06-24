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9:55, 24 июня 2019 281
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В Сасовском районе браконьер отстреливал лосей

В Сасовском районе браконьер отстреливал лосей

В Сасовском районе браконьер отстреливал лосей. Его задержали на территории Кустаревского охотничьего хозяйства, сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Личность злоумышленника установили, у него изъяли добычу и две единицы огнестрельного оружия.

Министерство написало заявление на возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 258 УК РФ.


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2 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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