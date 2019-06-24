RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Сасовском районе браконьер отстреливал лосей. Его задержали на территории Кустаревского охотничьего хозяйства, сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Личность злоумышленника установили, у него изъяли добычу и две единицы огнестрельного оружия.
Министерство написало заявление на возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 258 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСпециалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности
|
cледующая новость →Со вторника в Рязани массово отключат горячую воду. Адреса
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.