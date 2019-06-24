В Сараях загорелась «девятка». Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 24 июня, около 17 часов на трассе Сараи — Ухолово около заправки загорелась «девятка». Об этом пишет ИД «
По словам владельца машины, из-под капота неожиданно повалил сильный дым. На место происшествия приехали пожарные, но им не удалось спасти автомобиль.
Причины возгорания выясняются.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.