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18:25, 24 июня 2019 503
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В Сараях загорелась «девятка». Фото

В Сараях загорелась «девятка». Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 24 июня, около 17 часов на трассе Сараи — Ухолово около заправки загорелась «девятка». Об этом пишет ИД «Пресса».

По словам владельца машины, из-под капота неожиданно повалил сильный дым. На место происшествия приехали пожарные, но им не удалось спасти автомобиль.

Причины возгорания выясняются.


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3 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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