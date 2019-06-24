В Ряжском районе открыли мемориал солдатам Победы

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 22 июня, в Ряжском районе открыли мемориал «Солдаты победы села Нагайское 1941-1945». Установить его предложила студентка РГУ имени Есенина Аревик Казанчян, пишет издательство «
Инициативу поддержало региональное отделение ОНФ и региональное отделение Российского военно-исторического общества. В результате появился проект «Неисчезнувшие села России».
По словам почетного краеведа Ряжского района Сергея Нестерова, благодаря Аревик на мемориальном камне увековечили фамилии 170 сельчан, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Студентке вручили благодарственное письмо от местной администрации, а также медаль «За заслуги в патриотическом воспитании граждан».
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