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13:58, 24 июня 2019 299
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В Ряжском районе открыли мемориал солдатам Победы

В Ряжском районе открыли мемориал солдатам Победы

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 22 июня, в Ряжском районе открыли мемориал «Солдаты победы села Нагайское 1941-1945». Установить его предложила студентка РГУ имени Есенина Аревик Казанчян, пишет издательство «Пресса».

Инициативу поддержало региональное отделение ОНФ и региональное отделение Российского военно-исторического общества. В результате появился проект «Неисчезнувшие села России».

По словам почетного краеведа Ряжского района Сергея Нестерова, благодаря Аревик на мемориальном камне увековечили фамилии 170 сельчан, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Студентке вручили благодарственное письмо от местной администрации, а также медаль «За заслуги в патриотическом воспитании граждан».


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