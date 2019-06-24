В Рязанской области восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное из-за непогоды

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Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение в районах Рязанской области, которое было нарушено из-за непогоды.
Отмечается, что все повреждения в электросетях 6-10 кВ, спровоцированные грозовым фронтом, устранили в нормативные сроки. В случае поступления заявок потребителей по сети 0,4 кВ энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.
В понедельник, 24 июня, по территории региона прошел атмосферный фйронт, сопровождавшийся розой, градом, ливнями, сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Основной удар непогоды пришелся на Рязанский, Спасский, Старожиловский, Путятинский, Шиловский и Кораблинский районы области.
Всего в ликвидации последствий грозы участвовали 229 человек и 121 единицы техники. Для оперативности на помощь энергетикам районов направили бригады из ругих РЭС «Рязаньэнерго».
Для информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в «Россети Центр и Приволжье"работает круглосуточный Контакт-центр. Потребители могут обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
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