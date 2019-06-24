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Фото: Pixabay.com
В России снизят отчетную нагрузку для учителей. О готовящихся поправках в Трудовой кодекс сообщила министр просвещения Ольга Васильева, передает
По словам министра, в школу поступают запросы от различных инстанций (социальные службы, налоговая, МЧС) с требованиями отчетов о работе, которая не имеет отношения к образовательному процессу. Как уточнила Васильева, это мешает педагогам.
Министр просвещения считает, что учителя должны заполнять четыре документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.
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