RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Путятинском районе 11 сел остались без света из-за грозы, которая была в ночь на 24 июня, сообщает издательство «
Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Так, электричество уже появилось в селах Строевское, Екатериновка, Новая Деревня, Большая Екатериновка, Песочня. Света пока нет в Романовых Дарках, Карабухине, Петине, Прудках, Отраде. пока неизвестно, как устранять аварии.
Из-за грозы без света также остались
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из рязанской пятиэтажки пропал общедомовой бойлер
Узнаем, усложняет ли повышенное внимание банка к кибербезопасности жизнь таким клиентам и виновны ли они сами в том, что у них уводят деньги?