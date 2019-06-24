В Песочне загорелась квартира в многоэтажке. Видео

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На улице Зубковой загорелась квартира в многоэтажке. Видео пожара опубликовано в соцсети.
По информации очевидца, возгорание произошло в доме №22 корпус 3.
Он отметил, что на место происшествия уже приехали сотрудники МЧС.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.