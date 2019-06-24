Пожар в рязанской многоэтажке тушили пять расчетов

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Пожар в квартире многоэтажки на улице Зубковой потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
При пожаре никто не пострадал. Здание не эвакуировали, в квартире загорелся только балкон.
На место происшествия выезжали 15 пожарных и 5 единиц техники.
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