В Иркутской области в подъезде дома нашли младенца

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В городе Тайшете Иркутской области в подъезде дома нашли младенца. Девочку двух-трех месяцев оставили рядом с одной из квартир вместе с пакетом детских вещей,
По словам медиков, ребенок здоров, ее жизни ничего не угрожает.
Младенца обнаружила местная жительница, которая возвращалась домой после полуночи. Женщина сообщила о находке в полицию и городскую больницу.
Оперативники изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.