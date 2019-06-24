RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Горроще женщина выпала из окна. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июня, в доме на улице Гагарина. 38-летняя рязанка выпала из окна второго этажа, ее госпитализировали с травмами.
В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что женщина находится «в состоянии средней степени тяжести» в ОКБ, угрозы жизни нет.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
|
cледующая новость →С начала года около двух тысяч тамбовчан пострадали от укусов клещей
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.