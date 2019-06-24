В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

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В Германии два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе. Они потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, передает
На месте крушения истребителя начался пожар.
Пилоты смогли катапультироваться. Пока неизвестно, где они находятся.
Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана.
С 2003 года самолет использовался практически во всех операциях НАТО.
Фото Mindaugas Kulbis
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