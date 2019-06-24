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17:10, 24 июня 2019 219
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Тамбовчанка пойдет под суд за махинации при получении кредита

Тамбовчанка пойдет под суд за махинации при получении кредита

Тамбовчанка пойдет под суд за махинации при получении кредита. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Женщина предоставила заведомо ложные сведение о себе, оформила кредит и получила 80 тысяч рублей, которые не собиралась отдавать. В назначенное время деньги она не вернула, на звонки не отвечала. Тогда руководство фирмы обратилось в органы правопорядка. Полицейские установили обстоятельства мошенничества и по оставленным злоумышленницей данным приступили к ее розыску.

Женщину 1980 года рождения нашли и доставили для допроса в отдел полиции. Она созналась в мошенничестве и пояснила, что успела потратить все полученные преступным путем деньги. Теперь ей придется возместить материальный ущерб.

Ранее задержанная уже имела проблемы с законом.


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3 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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