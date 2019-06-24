RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Тамбовчанка пойдет под суд за махинации при получении кредита. Об этом сообщил
Женщина предоставила заведомо ложные сведение о себе, оформила кредит и получила 80 тысяч рублей, которые не собиралась отдавать. В назначенное время деньги она не вернула, на звонки не отвечала. Тогда руководство фирмы обратилось в органы правопорядка. Полицейские установили обстоятельства мошенничества и по оставленным злоумышленницей данным приступили к ее розыску.
Женщину 1980 года рождения нашли и доставили для допроса в отдел полиции. Она созналась в мошенничестве и пояснила, что успела потратить все полученные преступным путем деньги. Теперь ей придется возместить материальный ущерб.
Ранее задержанная уже имела проблемы с законом.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец до смерти забил сожительницу и сбежал
|
cледующая новость →Участниками третьего тура Открытого кубка «Инвеста» по стритболу стали 300 человек. Результаты
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.