Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности

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В понедельник, 24 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Рязанской области в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ввели режим повышенной готовности.
«В усиленном режиме осуществляется контроль функционирования энергосистемы. К оперативному реагированию готовы 144 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях, — рассказали в пресс-службе филиала. — Также в распоряжении „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии».
Из-за неблагоприятных погодных условий энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры.
Рязанцев предупредили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно: «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли».
В «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на вопросы следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «
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