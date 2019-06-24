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10:04, 24 июня 2019 222

Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности

Специалистов «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности

В понедельник, 24 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Рязанской области в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ввели режим повышенной готовности.

«В усиленном режиме осуществляется контроль функционирования энергосистемы. К оперативному реагированию готовы 144 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях, — рассказали в пресс-службе филиала. — Также в распоряжении „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии».

Из-за неблагоприятных погодных условий энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры.

Рязанцев предупредили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно: «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли».

В «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на вопросы следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».


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