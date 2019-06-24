Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:40, 24 июня 2019 1 624
 0    0

Со вторника в Рязани массово отключат горячую воду. Адреса

Со вторника в Рязани массово отключат горячую воду. Адреса

Со вторника, 25 июня, в Рязани массово отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ до 8 июля воды не будет по следующим адресам:

  • улица Введенская, дома 67, 94;
  • улица Вознесенская, дома 11, 13, 15, 9;
  • Войков переулок, дом 1;
  • улица Горького, дома 27, 29-а (детсад №17), 32, 37, 37 корпус 1, 45, 49, 51 (школа №1);
  • улица Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9;
  • улица Есенина, дома 15-б, 15, 17, 17-б, 17-а, 19, 21, 22, 27, 36, 38, 46, 72/2;
  • улица Затинная, дома 11, 5, 7, 9;
  • улица. Лево-Лыбедская, дом 34;
  • улица Ленина, дома 13-а, 19-а, 30, 36, 5-а, 9;
  • улица Лермонтова, дома 14 (детсад №96), 15, 22 (школа №15);
  • улица Маяковского, дом 36;
  • улица Новая, дома 102, 51;
  • площадь Театральная, дом 7-а;
  • улица Подгорная, дома 15, 15-б, 5;
  • проезд Грибоедова, дом 5;
  • улица Радищева, дома 10, 12, 39 (детсад №1), 61;
  • улица Садовая, дома 30;
  • улица Свободы, дома 36, 46, 66, 69, 73, 75, 81;
  • улица Урицкого, дома 2-а, 22, 23-а (детсад №2);
  • улица Фирсова, дома 10-а, 2, 20, 23, 6 корпус 1 (детсад №91);
  • улица Фрунзе, дома 18, 25, 32;
  • улица Циолковского, дома 12, 5 корпус 1;
  • улица Электрозаводская, дома 54-в, 56 (школа №14), 79, 81;
  • улица Юннатов, дом 1/8 (детсад №70);
  • проезд Яблочкова, дом 7.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Безопасность средств обеспечивают и банк, и клиент». Интервью зампреда Сбербанка Анатолия Попова

«Безопасность средств обеспечивают и банк, и клиент». Интервью зампреда Сбербанка Анатолия Попова

Узнаем, усложняет ли повышенное внимание банка к кибербезопасности жизнь таким клиентам и виновны ли они сами в том, что у них уводят деньги?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 33 895
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 21 905
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 150
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 15 268
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:37, 17 июня 2019 13 625
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум