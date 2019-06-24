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С начала года около двух тысяч тамбовчан пострадали от укусов клещей. Об этом написал интернет-портал «
В этом году зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза. С начала этого года в медицинские организации обратились 1971 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 551 ребенок. За прошедшую неделю за медицинской помощью обратились 248 пострадавших, в том числе 49 детей.
«В 250 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз, в 75 случаях — на гранулоцитарный анаплазмоз, в одном случае — на эрлихиоз. Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено», — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В области продолжаются обработки мест массового пребывания населения.
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