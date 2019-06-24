Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:05, 24 июня 2019 111
 0    0

Рязанку осудят за мошенничества с покупками электроники в интернете

Рязанку осудят за мошенничества с покупками электроники в интернете

В Рязанском районе в суд передали дело по обвинению 25-летней жительницы села Поляны, которая обманывала продавцов электронного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По материалам следствия, во втором полугодии 2018 года 25-летняя жительница Полян искала в интернете на сайтах по торговле подержанным имуществом объявления о продаже электронного оборудования.

Женщина связывалась с продавцами и встречалась с ними, чтобы якобы оплатить покупку. Она просила у пострадавших реквизиты реквизиты банковской карты и номер телефона, который к ней привязан.

Затем женщина делала поддельные банковские чеки с этими данными и предъявляла их продавцам, чтобы уверить в оплате покупке. После злоумышленница забирала товар.

По версии следствия, в общей сложности рязанка похитила у десяти людей сотовые телефоны, игровую приставку, телевизоры и кроссовки.

В отношении злоумышленницы возбудили дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело направили в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 35 365
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 21 926
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 160
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 16 008
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:37, 17 июня 2019 13 633
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум