Рязанку осудят за мошенничества с покупками электроники в интернете

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В Рязанском районе в суд передали дело по обвинению 25-летней жительницы села Поляны, которая обманывала продавцов электронного оборудования. Об этом сообщила
По материалам следствия, во втором полугодии 2018 года 25-летняя жительница Полян искала в интернете на сайтах по торговле подержанным имуществом объявления о продаже электронного оборудования.
Женщина связывалась с продавцами и встречалась с ними, чтобы якобы оплатить покупку. Она просила у пострадавших реквизиты реквизиты банковской карты и номер телефона, который к ней привязан.
Затем женщина делала поддельные банковские чеки с этими данными и предъявляла их продавцам, чтобы уверить в оплате покупке. После злоумышленница забирала товар.
По версии следствия, в общей сложности рязанка похитила у десяти людей сотовые телефоны, игровую приставку, телевизоры и кроссовки.
В отношении злоумышленницы возбудили дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Дело направили в суд.
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