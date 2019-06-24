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Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, которое ввели в ответ на санкции против России до 31 декабря 2020 года. Информацию разместили на официальном
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента … «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Продовольственное эмбарго действует уже почти пять лет. Соответствующий указ был подписан в 2014 году.
Документ запрещает ввозить сельскохозяйственную продукцию из США, стран ЕС, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
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