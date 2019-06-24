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19:31, 24 июня 2019 97
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Против москвички возбудили дело за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Против москвички возбудили дело за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

В Рязанской области против 35-летней москвички возбудили уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 17 июня в Клепиковском районе подозреваемая в свой день рождения управляла автомобилем в нетрезвом состоянии, также у нее не было «прав». Женщину задержала полиция.

19 июня на личном приеме у начальника ОГИБДД ОМВД России по Клепиковскому району москвичка попыталась дать ему взятку в размере 100 тысяч рублей. Женщина положила деньги на сейф около стола в служебном кабинете. Сотрудник отказался от денег.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Все обстоятельства произошедшего уточняются, расследование продолжается.


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