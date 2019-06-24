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Пропавшего касимовского пенсионера нашли мертвым. Об этом вечером в воскресенье, 23 июня, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
72-летнего Михаила Колобущенкова
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