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8:11, 24 июня 2019 218
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Пропавшего касимовского пенсионера нашли мертвым

Пропавшего касимовского пенсионера нашли мертвым

Пропавшего касимовского пенсионера нашли мертвым. Об этом вечером в воскресенье, 23 июня, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

72-летнего Михаила Колобущенкова искали с 20 июня. Мужчина ушел из дома 17 июня и не вернулся.


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