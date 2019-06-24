Полиция рассказала подробности ДТП со сбитым шестилетним ребенком в Песочне

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП на улице Шереметьевской,
Авария произошла около 21:35. По предварительной информации, 28-летний рязанец на Lada Priora ехал по двору и сбил ребенка, который неожиданно вышел из-за стоящего автомобиля.
Пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее очевидец
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