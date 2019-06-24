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13:25, 24 июня 2019 157
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Полиция рассказала подробности ДТП со сбитым шестилетним ребенком в Песочне

Полиция рассказала подробности ДТП со сбитым шестилетним ребенком в Песочне

Фото: УМВД по Рязанской области

В ДТП на улице Шереметьевской, произошедшем в пятницу, 21 июня, пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 21:35. По предварительной информации, 28-летний рязанец на Lada Priora ехал по двору и сбил ребенка, который неожиданно вышел из-за стоящего автомобиля.

Пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее очевидец опубликовал фото с места аварии.


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