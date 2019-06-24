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12:36, 24 июня 2019 542
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Определена дата выборов мэра Липецка

Определена дата выборов мэра Липецка

На очередной сессии Липецкого горсовета, которая состоится завтра, 25 июня, депутаты выберут городского главу. Об этом написал сайт «Липецк-медиа».

По региональному закону кандидатов для голосования на сессии муниципального парламента отбирает специальная конкурсная комиссия. Прием документов от соискателей завершился 30 мая, на должность мэра Липецка претендовали девять человек.

На пост претендуют два политика: Евгения Уваркина и Татьяна Трубачева.

Голосование будет тайным.


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