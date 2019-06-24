На работу в «Рязаньэнерго» пригласили студенческие энергетические отряды

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Руководство «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» поучаствовало в церемонии открытия очередного трудового семестра для студенческих отрядов региона, которая прошла 21 июня на площади Победы.
В этом году трудовые путевки на работу в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы получили cтроительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, специализированные и профильные отряды, в том числе энергетические, медицинские и экологические.
Выступая от лица работодателей, заместитель директора «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» Юрий Костин подчеркнул, что студенческие отряды — это школа жизни для нынешнего поколения, возможность заработать и проявить социальную и общественную активность, реализовать свои профессиональные навыки, творческие способности, управленческий потенциал и пожелал «новобранцам» состояться в выбранных профессиях.
«В „Рязаньэнерго“ уделяется значительное внимание возрождению традиции трудового воспитания молодежи как важной составляющей профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения молодежи к работе в сфере энергетики, — рассказали в пресс-службе филиала. — Предприятие в этом году в шестой раз примет в штат бойцов энергетических отрядов из учебных заведений, которые готовят специалистов по профильным для электроэнергетической отрасли направлениям. С 1 июля на энергообъектах будут трудиться 39 ребят из радиоуниверситета, Скопинского электротехнического колледжа и филиала ФГБОУ ВО „Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I“ (железнодорожный колледж)».
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