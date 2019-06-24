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11:45, 24 июня 2019 150
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В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе начались внеплановые учения. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что внезапную проверку инициировал Владимир Путин.

В 6:00 в понедельник, 24 июня, в высшую степень боеготовности привели все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

К проверке привлекли некоторые соединения центрального подчинения.

По словам Шойгу, мероприятия направлены на оценку способности армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, а также определение степени готовности войск к участию в командно-штабном учении «Центр-2019».

Учения пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, для этого задействуют 35 полигонов.


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