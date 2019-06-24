Из-за грозы четыре населенных пункта в Рязанском районе остались без света

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Фото: Издательство «Пресса»
Из-за грозы, которая прошла в области в ночь на 24 июня, четыре населенных пункта в Рязанском районе остались без света. Об этом пишет издательство «
В настоящее время электричества нет в Деулине, Борискове, Картаносове и Поповке, в общей сложности это 602 дома.
Известно, что ремонтные работы уже ведутся, однако пока неизвестно, к какому времени удастся восстановить подачу электроэнергии.
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