Из рязанской пятиэтажки пропал общедомовой бойлер

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Из дома №66 на улице Мусоргского пропал общедомовой бойлер. Об этом сообщила ГТРК «
Бойлер пропал после очередного отключения горячей воды. Отмечается, что пропажу обнаружил слесарь, которого пришлось вызвать жильцам.
Вода при этом поступает в квартиры. Жильцы заметили, что у воды появился нехарактерный запах, иногда меняется также и цвет.
Рязанцы обратились в РМПТС, там факт пропажи зафиксировали.
Инженер объяснил жильцам, что горячая вода теперь идет в дом из общей системы.
«Эта вода теплофикационная, она прошла более сложную процедуру очистки, а, следовательно, и стоит дороже. Разницу теперь, скорее всего, придется оплачивать жильцам», — отмечается в сообщении.
Неизвестно, кто произвел самовольную врезку в систему. Директор УК на встречу с представителем РМПТС не пришел, а также он избегает встречи с жильцами.
Официальных комментариев пока нет.
Жильцы уже обратились в полицию по факту исчезновения общедомового имущества и написали заявление в жилищную инспекцию.
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