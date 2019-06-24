Депутаты поздравили рязанских педагогов с окончанием учебного года

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Депутаты городской думы поздравили рязанских педагогов с окончанием учебного года.
Роман Худяков посетил школу № 19 (25) имени вице-адмирала Головнина. Он поблагодарил учителей за «труд, мудрость, верность выбранному делу» и вручил грамоту гордумы замдиректора по учебной работе Елене Киршиной.
Денис Сидоров поучаствовал в итоговом собрании педагогического состава школы №39. Депутат поздравил преподавателей с окончанием учебного года и поблагодарил их за «вклад в воспитание подрастающего поколения». За успехи в трудовой деятельности преподавателя английского языка школы №39 Галину Ушинскую наградили грамотой гордумы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура вынесла решение по незаконной стройке на Московском шоссе
|
cледующая новость →В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.