Бухгалтер пять лет присваивала деньги рязанской фирмы

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В суд направили уголовное дело в отношении бухгалтера рязанской фирмы, которая с 2013 по 2018 год перечислила на подконтрольные счета 2,6 млн рублей. Об этом сообщила
В полицию обратился руководитель компании, который сообщил, что налоговая потребовала у фирмы заплатить по счетам, но деньги так и не были переведены.
Выяснилось, что часть средств, оформленные под видом зарплаты сотрудникам, оплаты услуг ЖКХ и налогов, переводились не по указанным адресам, а на счета нескольких граждан. Подобные операции с небольшими суммами денег происходили с середины 2013 по начало 2018 года почти ежедневно.
В сумме со счета фирмы было похищено более 2,6 млн рублей.
Выяснилось, что к хищению причастна 31-летняя рязанка, которая работала в организации бухгалтером.
С помощью электронной подписи и системы «Клиент-Банк» женщина переводила денежные средства со счета фирмы на свой и счета родственников.
В начале 2018 года мошенница уволилась с должности бухгалтера.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Дело направили в суд.
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