Более 200 медиков соревновались на спартакиаде в Михайловском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 22 июня, в Михайловском районе прошла спартакиада медицинских работников. Ее участниками стали тридцать пять команд из Рязани и области, пишет издательство «
Соревнования состояли из шести этапов: развлекательного футбола, баскетбола, дартса, жима гири, прыжках на скакалках и эстафеты.
В результате третье место заняла команда венерологического диспансера, второе — команда Михайловской МРБ. Победителями стали Шиловские медики.
Все участники получили кубки и дипломы.
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