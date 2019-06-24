Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:17, 24 июня 2019 163
 0    0

Более 200 медиков соревновались на спартакиаде в Михайловском районе

Более 200 медиков соревновались на спартакиаде в Михайловском районе

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 22 июня, в Михайловском районе прошла спартакиада медицинских работников. Ее участниками стали тридцать пять команд из Рязани и области, пишет издательство «Пресса».

Соревнования состояли из шести этапов: развлекательного футбола, баскетбола, дартса, жима гири, прыжках на скакалках и эстафеты.

В результате третье место заняла команда венерологического диспансера, второе — команда Михайловской МРБ. Победителями стали Шиловские медики.

Все участники получили кубки и дипломы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 38 159
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 21 983
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 277
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 17 692
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 14 671
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум