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Около Орехового озера испортили асфальт. Видео очевидец опубликовал в группе «
Как можно заметить на видео, около берега перерыт асфальт за шлагбаумом.
По словам автора ролика, весной по участку ходили большегрузы, перевозившие песок и щебень, которые испортили асфальт.
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