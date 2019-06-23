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В воскресенье в Рязани сохранится 30-градусная жара. Соответствующее метеопредупреждение опубликовало на своем сайте региональное ГУ МЧС.
По данным министерства 23 июня на территории Рязанской области и в Рязани сохранится жара с максимальной температурой воздуха до 32 °C.
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