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12:24, 23 июня 2019 517
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В воскресенье в Рязани сохранится 30-градусная жара — МЧС

В воскресенье в Рязани сохранится 30-градусная жара — МЧС

В воскресенье в Рязани сохранится 30-градусная жара. Соответствующее метеопредупреждение опубликовало на своем сайте региональное ГУ МЧС.

По данным министерства 23 июня на территории Рязанской области и в Рязани сохранится жара с максимальной температурой воздуха до 32 °C.


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