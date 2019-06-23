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Фото: Pixabay.com
В Удмуртии инвалида заподозрили в осквернении могил. 40-летнего жителя села Красногорское задержали,
Полиция установила, что пьяный мужчина «на фоне внезапно возникшей агрессии» уронил более 40 надгробных плит и крестов. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 244 УК («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»).
Отмечается, что подозреваемый с детства является инвалидом второй группы и стоит на учете в республиканской клинической больнице.
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