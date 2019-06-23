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16:54, 23 июня 2019 705
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В Рыбном пьяный водитель без «прав» сбил подростка на мотоцикле

В Рыбном пьяный водитель без «прав» сбил подростка на мотоцикле

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбном пьяный водитель без «прав» сбил подростка на мотоцикле. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла 20 июня в 22:50 на улице Казанской. Нетрезвый 20-летний мужчина на «ВАЗ-21053» врезался в ехавший в попутном направлении мотоцикл Yamaha, за рулем которого был 14-летний юноша. Подростка госпитализировали с травмами.

Как оказалось, у водителя «ВАЗ» нет прав на управление машиной. Ему грозит до 15 суток ареста и штраф в 15 тысяч рублей при среднем вреде здоровья пострадавшему, а при тяжком — уголовная ответственность.

Родителям подростка также грозит штраф.


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