RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Рыбном пьяный водитель без «прав» сбил подростка на мотоцикле. Об этом сообщает издательство «
Авария произошла 20 июня в 22:50 на улице Казанской. Нетрезвый 20-летний мужчина на «ВАЗ-21053» врезался в ехавший в попутном направлении мотоцикл Yamaha, за рулем которого был 14-летний юноша. Подростка госпитализировали с травмами.
Как оказалось, у водителя «ВАЗ» нет прав на управление машиной. Ему грозит до 15 суток ареста и штраф в 15 тысяч рублей при среднем вреде здоровья пострадавшему, а при тяжком — уголовная ответственность.
Родителям подростка также грозит штраф.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
|
cледующая новость →Рязанские тай-боксеры завоевали «золото» и «серебро» на турнире в Подмосковье
Узнаем, усложняет ли повышенное внимание банка к кибербезопасности жизнь таким клиентам и виновны ли они сами в том, что у них уводят деньги?