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19:42, 23 июня 2019 59
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В Москву придет сентябрьская погода — синоптики

В Москву придет сентябрьская погода — синоптики

Фото: Pixabay.com

В Москву к концу июня придет сентябрьская погода. Об этом РИА Новости в воскресенье, 23 июня, сообщил специалист погодного центра Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сейчас среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса. При этом выпало только 17% месячной нормы осадков.

Как уточнил Тишковец, до пятницы погода будет комфортной: благодаря скандинавскому циклону погода будет преимущественно солнечной и сухой, температура вернется к климатической норме.

С пятницы же дневные температуры будут колебаться от 12 до 17 градусов, а ночные — до пяти-десяти. Также в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков.

«Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», — пояснил синоптик.


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