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Фото: Pixabay.com
В Москву к концу июня придет сентябрьская погода. Об этом
Как уточнил Тишковец, до пятницы погода будет комфортной: благодаря скандинавскому циклону погода будет преимущественно солнечной и сухой, температура вернется к климатической норме.
С пятницы же дневные температуры будут колебаться от 12 до 17 градусов, а ночные — до пяти-десяти. Также в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков.
«Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», — пояснил синоптик.
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