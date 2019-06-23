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Фото: Pixabay.com
В кинотеатрах Тбилиси остановили показ фильмов на русском языке и анимации с русским переводом. Зрители могут смотреть картины на грузинском и английском языках, передает
В Ассоциации кинотеатров Тбилиси уточнили, что запрет действует с 20 июня, когда в стране начались протесты. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились россияне. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Напомним, В пятницу, 21 июня, Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ,
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