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8:27, 23 июня 2019 239
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С понедельника на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

С понедельника на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

С понедельника, 24 июня, горячую воду отключат на семи рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых работ по 7 июля воды не будет по следующим адресам:

  • улица Интернациональная, дома 1-г, 1-в, 1-а;
  • улица Княжье поле, дома 23, 23 корпус 1;
  • улица Космонавтов, дома 11, 13 (лицей №13), 9 корпус 3 (детсад №101);
  • улица Молодцова, дом 11 корпус 2;
  • улица Семчинская, дома 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11-а (детсад №35), 9;
  • улица Станкозаводская, дом 14 корпус 1.

Кроме того, до 5 июля воды не будет в домах 44, 46, 47, 48, 49 по улице Октябрьский городок.


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Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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