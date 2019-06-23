С понедельника на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

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С понедельника, 24 июня, горячую воду отключат на семи рязанских улицах. Об этом сообщила
Из-за плановых работ по 7 июля воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до 5 июля воды не будет в домах 44, 46, 47, 48, 49 по улице Октябрьский городок.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.