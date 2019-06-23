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14:52, 23 июня 2019 108
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На Украине после аварийной посадки загорелся самолет

На Украине после аварийной посадки загорелся самолет

На Украине после аварийной посадки загорелся самолет. Об этом написал сайт госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны.

«23 июня около 10:00 вблизи села Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолёт Ан-2 с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 11:00 пожар потушили.


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