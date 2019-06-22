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18:41, 22 июня 2019 485
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Жара спадет. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю

Жара спадет. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю

Фото: Pixabay.com

Начиная с понедельника, 24 июня, жара в Рязанской области пойдет на спад. Прогноз погоды на новую рабочую неделю опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Днем в понедельник ожидается до +26 градусов, во вторник до +24, а в среду до +21 градуса. В четверг и пятницу столбики термометров поднимутся не выше отметки в +20 градусов.

Ночные температуры также будут уменьшатся: от +15 до +9 градусов.

По данным синоптиков, небольшие кратковременные дожди возможны в понедельник, среду, четверг и пятницу.


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