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17:40, 22 июня 2019 141
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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Николай Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга в эфире программы «Он и она» на канале «ТВ Центр». Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе признался, что ушел из спорта из-за болезни.

По словам Валуева, он борется с «условно смертельным» заболеванием с 2010 года. Депутату дважды делали операцию.

«В Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга», — пояснил Валуев. Он считает, что врач поступил правильно, не став рисковать.

Депутат также уточнил, что ежемесячно проходит терапию.


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