Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Николай Валуев
По словам Валуева, он борется с «условно смертельным» заболеванием с 2010 года. Депутату дважды делали операцию.
«В Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга», — пояснил Валуев. Он считает, что врач поступил правильно, не став рисковать.
Депутат также уточнил, что ежемесячно проходит терапию.
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