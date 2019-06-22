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19:14, 22 июня 2019 50
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В Якутии бармена заподозрили в убийстве посетителя

В Якутии бармена заподозрили в убийстве посетителя

Фото: Pixabay.com

В Якутии бармена заподозрили в убийстве посетителя. 25-летнего мужчину задержали, сообщили в республиканском следкоме.

По данным следствия, ночью 22 июня пьяный сотрудник рок-бара «Революция» в свое нерабочее время поссорился с посетителем. Во время драки он догнал оопонента и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).


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