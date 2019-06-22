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Фото: Pixabay.com
В Якутии бармена заподозрили в убийстве посетителя. 25-летнего мужчину задержали,
По данным следствия, ночью 22 июня пьяный сотрудник рок-бара «Революция» в свое нерабочее время поссорился с посетителем. Во время драки он догнал оопонента и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.