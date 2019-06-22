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15:38, 22 июня 2019 305
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В воскресенье в Рязанской области будут жара и грозы. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанской области будут жара и грозы. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 23 июня, в Рязанской области будут жара и грозы. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью +14, +19 градусов, днем +26, +31 градус.

Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.


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