В субботу рязанские телеканалы и радио отменят развлекательные программы

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В субботу на телевидении и радио отменят развлекательные передачи. 22 июня считается Днем памяти и скорби.
Как сообщил
«Неисполнение Указа Президента „О Дне памяти и скорби“ является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Напомним, 22 июня рязанцы
78 лет назад, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушли около 300 тысяч жителей Рязанской области, примерно половина из них не вернулась.
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