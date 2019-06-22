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11:05, 22 июня 2019 77
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В субботу рязанские телеканалы и радио отменят развлекательные программы

В субботу рязанские телеканалы и радио отменят развлекательные программы

В субботу на телевидении и радио отменят развлекательные передачи. 22 июня считается Днем памяти и скорби.

Как сообщил сайт Роскомнадзора, к развлекательным программам относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое.

«Неисполнение Указа Президента „О Дне памяти и скорби“ является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня рязанцы зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

78 лет назад, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушли около 300 тысяч жителей Рязанской области, примерно половина из них не вернулась.


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