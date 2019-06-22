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14:22, 22 июня 2019 149
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В Рязани прошла акция «Горсть памяти». Фото

В Рязани прошла акция «Горсть памяти». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 22 июня, на Скорбященском мемориальном кладбище прошла всероссийская акция «Горсть памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

На мероприятии присутствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, и.о. главы Рязани Елена Сорокина, руководитель гордумы Юлия Рокотянская, первый зампред рязанской облдумы Александр Шевырев, руководители региональных силовых служб региона, а также ветераны, курсанты и школьники.

Глава региона вместе с участником войны Николаем Чагаевым и юнармейцем Арсеном Кочаряном первым возложили цветы к вечному огню.

Николай Любимов сказал, что «память о самой жестокой и кровопролитной войне не утихает и по сей день» и отметил, что «сохранить память об этой войне — наш долг».

После ветераны и представители власти наполнили солдатский кисет землей с солдатских захоронений Скорбященского кладбища и братской могилы, что находится в Мервинском кладбище. Его поместят в гильзу артиллерийского снаряда, который установят на территории вокруг строящего главного храма Вооружённых сил России, в парке «Патриот» в Подмосковье.

Напомним, в этот же день рязанцы зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

78 лет назад, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушли около 300 тысяч жителей Рязанской области, примерно половина из них не вернулась.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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