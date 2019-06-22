Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар сняли на видео

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На одном ролике видны большой столб черного дыма и пролетающий над местностью вертолет Ми-8 со вспомогательной силовой установкой. На втором — запуск беспилотника, который проведет разведку с воздуха.
По данным на утро, площадь пожара в Луховицком лесничестве составила 96 гектаров. Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер, сильные задымленность и захламленность территории, а также торфяные залежи.
Ранее сообщалось, что тушить пожар
Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
В субботу, 22 июня, пожар
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