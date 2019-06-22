Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:33, 22 июня 2019 210
 0    0

Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар сняли на видео

Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар сняли на видео

Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар сняла на видео пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На одном ролике видны большой столб черного дыма и пролетающий над местностью вертолет Ми-8 со вспомогательной силовой установкой. На втором — запуск беспилотника, который проведет разведку с воздуха.

По данным на утро, площадь пожара в Луховицком лесничестве составила 96 гектаров. Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер, сильные задымленность и захламленность территории, а также торфяные залежи.

Ранее сообщалось, что тушить пожар помогают 26 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

В субботу, 22 июня, пожар локализовали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами?

Отвечает прокуратура. Может ли ЗАГС запретить дать ребенку имя с цифрами? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 696
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 950
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:37, 17 июня 2019 13 389
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 218
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
18:32, 14 июня 2019 11 362
Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум