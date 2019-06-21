Владимирская прокуратура нашла просроченные лекарства в больнице

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Владимирская прокуратура проверила фельдшерско-акушерский пункт Петушинской районной больницы и выявила нарушения. Об этом сообщил
Так, в процедурном кабинете в холодильнике обнаружены следующие лекарства с истекшим сроком годности:
В отношении фельдшера возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
Главному врачу внесено представление, которое находится на рассмотрении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРоспотребнадзор запретил купаться на трех пляжах Тамбова
|
cледующая новость →На улице Новоселов «Дэу» въехал в припаркованную «ГАЗель», пострадал ребенок
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.