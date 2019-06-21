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10:49, 21 июня 2019 89
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Владимирская прокуратура нашла просроченные лекарства в больнице

Владимирская прокуратура нашла просроченные лекарства в больнице

Владимирская прокуратура проверила фельдшерско-акушерский пункт Петушинской районной больницы и выявила нарушения. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Так, в процедурном кабинете в холодильнике обнаружены следующие лекарства с истекшим сроком годности:

  • вакцина паротитно-коревая культуральная живая для профилактики кори и паротита 18 ампул;
  • вакцина «Превенар» пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная;
  • вакцина для профилактики пневмококковых инфекций 12 доз.

В отношении фельдшера возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Главному врачу внесено представление, которое находится на рассмотрении.


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