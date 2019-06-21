Владимирца осудят за пожог дачи ради выгоды

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Во Владимирской области направили в суд уголовное дело о поджоге дачного дома. Об этом сообщила
В октябре 2018 года в одном из сел Юрьев-Польского района произошел пожар, в результате которого сгорел дом, принадлежащий 29-летней жительнице Москвы. Материальный ущерб превысил 800 тысяч рублей.
Проверка показала, что причиной возгорания стал поджог.
По версии следствия, желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, 39-летний обвиняемый предложил свои услуги в качестве охранника. Чтобы точно получить работу, злоумышленник решил создать видимость реальной угрозы имуществу — поджечь часть жилой постройки и быстро затушить. Однако пламя распространилось по всему строению.
В содеянном злоумышленник сознался.
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