Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:19, 21 июня 2019 133
 0    0

Владимирца осудят за пожог дачи ради выгоды

Владимирца осудят за пожог дачи ради выгоды

Во Владимирской области направили в суд уголовное дело о поджоге дачного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В октябре 2018 года в одном из сел Юрьев-Польского района произошел пожар, в результате которого сгорел дом, принадлежащий 29-летней жительнице Москвы. Материальный ущерб превысил 800 тысяч рублей.

Проверка показала, что причиной возгорания стал поджог.

По версии следствия, желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, 39-летний обвиняемый предложил свои услуги в качестве охранника. Чтобы точно получить работу, злоумышленник решил создать видимость реальной угрозы имуществу — поджечь часть жилой постройки и быстро затушить. Однако пламя распространилось по всему строению.

В содеянном злоумышленник сознался.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации?

Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации? 1

RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 500
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 793
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:37, 17 июня 2019 13 212
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 163
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 704
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум