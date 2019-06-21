Вице-мэр Липецка покинула свой пост

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова покинула пост, пишет «
«Что касается моей дальнейшей деятельности, что я точно знаю, что продолжу реализовывать проекты и воплощать идеи по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи», — поделилась на своей личной странице Белокопытова.
Напомним, Екатерина Белокопытова родилась в 1977 году в Липецке. В 1999 году окончила ЛГТУ по специальности «Юриспруденция». А в 2015 году получила диплом экономиста. С 2000 года работала в налоговой службе рядовым специалистом. После — начальником отдела, руководителем районной инспекции. В 2012 году заняла должность заместителя руководителя УФНС по Липецкой области. С 2016 года работала в мэрии. Возглавляла департамент экономического развития. В октябре 2018 года ее назначили заместителем главы города.
Фото пресс-службы администрации
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские врачи провели уникальную двойную операцию, чтобы спасти жизнь пациентке
|
cледующая новость →Тамбовчан предупредили об аномальной жаре
Узнаем, усложняет ли повышенное внимание банка к кибербезопасности жизнь таким клиентам и виновны ли они сами в том, что у них уводят деньги?