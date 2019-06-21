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15:46, 21 июня 2019 285
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Вице-мэр Липецка покинула свой пост

Вице-мэр Липецка покинула свой пост

Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова покинула пост, пишет «Комсомольская правда».

«Что касается моей дальнейшей деятельности, что я точно знаю, что продолжу реализовывать проекты и воплощать идеи по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи», — поделилась на своей личной странице Белокопытова.

Напомним, Екатерина Белокопытова родилась в 1977 году в Липецке. В 1999 году окончила ЛГТУ по специальности «Юриспруденция». А в 2015 году получила диплом экономиста. С 2000 года работала в налоговой службе рядовым специалистом. После — начальником отдела, руководителем районной инспекции. В 2012 году заняла должность заместителя руководителя УФНС по Липецкой области. С 2016 года работала в мэрии. Возглавляла департамент экономического развития. В октябре 2018 года ее назначили заместителем главы города.

Фото пресс-службы администрации


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