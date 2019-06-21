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В Рязанской области в Оку выпустят больше трех тысяч рыб. Об этом журналисту RZN.info сообщили в АО «Порт Коломна».
Организация преступила к укреплению берега в Борковском затоне.
Создаваемое сооружение предотвращает разрушение берега от волны, вихревого потока, вихревого течения на речных изгибах.
Компания оценила ущерб от производимых работ для экологии, а также разработала комплекс мероприятий по снижению негативного эффекта.
25 или 26 июня 2019 года АО выпустит молодь стерляди в количестве 3118 штук в Оку в окрестностях Рязани.
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