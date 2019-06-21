В Рассказове задержали мужчин, укравших и зарезавших трех баранов

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В Рассказове двое местных жителей похитили трех баранов из летнего загона. Полицейским удалось задержать мужчин «по горячим следам». Об этом сообщила
В дежурную часть обратился потерпевший. На место происшествия в село Саюкино выехали оперативники. Там обнаружили следы забоя скотины. Совместно с участковым удалось выявить круг подозреваемых лиц.
Выяснилось, что к краже причастны два местных жителя 1977 и 1980 годов рождения.
У них были обнаружены остатки мяса, ножи и топор.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности.
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