В Мичуринске «Дэу» сбила мужчину

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В четверг, 20 июня, в Мичуринске Daewoo Nexia сбила мужчину. Об этом сообщила
Авария произошла в 7:36 на улице Красная около дома №75. Мужчина 1955 года рождения, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход был доставлен автомобилем скорой медицинской помощи в больницу.
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