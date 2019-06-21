В Липецкой области мужчина улетел в кювет на мопеде и погиб

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Усманском районе Липецкой области мужчина улетел в кювет на мопеде. Об этом сообщила
35-летний водитель ранее был лишен «прав».
В результате аврии мужчина получил смертельную травму.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ «Прайм-стоматологии» стали чаще лечить зубы по полису ДМС
|
cледующая новость →В понедельник из-за аварийных работ холодную воду отключат на трех рязанских улицах
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.